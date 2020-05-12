Президент «Урала»: РПЛ нужно доиграть, людям нужно дать отдушину

Президент «Урала»поделился мнением о том, будет ли доигран сезон в РПЛ.

Функционер сообщил, что не получал проект протокола COVID, разработанного РФС и РПЛ.

«Пока никаких бумаг я не видел. Но есть понимание, что РФС и РПЛ хотят доиграть сезон. Дай бог, чтобы все получилось. Потому что люди устали уже жить без футбола. Реально соскучились по матчам.

Насколько я знаю, вопросом легионеров сейчас занимается Роспотребнадзор, который сделал соответствующий запрос.

Планируется, что 60 легионеров вернутся в Россию. Потому что без них нет смысла доигрывать чемпионат.

Сколько легионеров "Урала" сейчас находится за границей? Семь футболистов и тренер по физподготовке. Пока непонятно, когда они точно смогут вернуться.

В принципе, я своей точки зрения о том, что чемпионат лучше обнулить, не менял. Но ситуация меняется, и если есть сейчас такая возможность доиграть чемпионат, это нужно сделать.

Людям нужно дать отдушину. Им без футбола тяжело. Пусть хоть и по телевизору, но они смогут наблюдать за матчами российского чемпионата. Если РФС примет такое решение, мы, конечно, ему подчинимся.

Сколько потребуется недель футболистам, чтобы нормально подготовиться к возобновлению сезона — этот вопрос лучше задавать тренерам. Кто-то говорит — две недели, кто-то — больше.

Все-таки нужно понимать, что люди полтора месяца толком не тренировались, не играли. По-моему, самый крайний срок возобновления чемпионата — 28 июня.

Если мы соберемся в двадцатых числах мая, то все реально. Наверное, можно успеть тогда и к 21 июня подготовиться — такая дата тоже фигурирует.

Не знаю, будут ли еще доигрывать Кубок. Посмотрим. А в чемпионате осталось 8 туров. Если проводить по две игры в неделю, то за месяц, по идее, все можно успеть.

Как быть с контрактами игроков, которые заканчиваются в мае-июне? Договоримся. Все доиграют этот сезон, если он возобновится. Это даже не обсуждается», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу». 0