КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» громила соперников и была разгромлена самаТоп-10 матчей сезона Бундеслиги на сегодня
  • 08:50
    • «Зенит» опроверг переговоры с «Наполи» о трансфере Азмуна
  • 07:32
    • Чемпионат Англии может возобновиться 12 июня
  • 07:16
    • Джикия: Досрочное завершение сезона — это невыход
  • 07:00
    • Глава Ла Лиги назвал возможную дату возобновления сезона
  • 22:35
    • УЕФА может возобновить и завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе
    Все новости спорта

    Рамос: Испании нужен футбол в качестве экономической поддержки

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возобновлении сезона в чемпионате Испании.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    «Чтобы начать, нужно время, стране нужен футбол в качестве экономической поддержки, а людям — чтобы отвлечься. Я очень хочу вновь играть, хочу, чтобы Ла Лига вернулась. Мы должны быть дисциплинированными, чтобы уничтожить этот вирус.

    Я хочу отправить сообщение поддержки всем, кто потерял любимого человека, мы справимся с этим и должны собраться вместе. Я слышал, как Хавьер говорил, что снова будем играть с 12 июня. Мы потратили много времени и должны помнить о полноценной подготовке, чтобы избежать риска травм», — цитирует Рамоса Goal.

    Розыгрыш чемпионата Испании может возобновиться 12 июня. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Футбол в Англии все ближе. Возвращение АПЛ в вопросах и ответах
  • Вчера в 19:20
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» Гомель — «Крумкачы»
  • 1.57
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» Гомель и «Крумкачы» обменяются уколами?
  • «Локомотив» Гомель — «Крумкачы». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • «Смолевичи» — БАТЭ: у хозяев шансов будет мало?
  • «Смолевичи» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Прервет ли «Ашхабад» победную серию «Шагадама»?
  • «Ашхабад» — «Шагадам». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кевин Гамейро Футбол Они сказали «нет». Восемь игроков, публично отказавших «Барселоне»Не все мечтают выступать в составе каталонского гранда 00:530
  • 09:06
    • Сотрудницу РФС обокрали на 50 миллионов рублей
  • 07:47
    • У Фергюсона диагностировали перелом орбитальной кости
  • 21:23
    • Стали известны сроки восстановления Йовича
    Карл-Хайнц Ридле Футбол За несколько лет до финала в Мюнхене. О противостоянии «Юве» и «Боруссии» Д в Кубке УЕФАЧемпионат Германии через неделю должен возобновить сезон. Но до того времени вспомним о еврокубковых играх одного из представителей Бундеслиги Вчера в 17:580
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Локомотив» Гомель на первое место?
  • 2.25
    •
  • 08:34
    • В «Алавесе» согласились на снижение зарплат
  • 08:18
    • Рамос: Испании нужен футбол в качестве экономической поддержки
  • 08:03
    • Хавбек «Вольфсбурга» получил травму на первой тренировке после выхода из карантина
    Джордан Хендерсон Футбол Хендерсон из дорогой пустышки стал лидером «Ливерпуля»История метаморфозы капитана «Красных» Вчера в 02:180
  • 20:02
    • «Смолевичи» и БАТЭ забили восемь голов на двоих
  • 19:48
    • Алаев назвал шансы на возобновление чемпионата России «очень высокими»
  • 19:35
    • Сычев — в топ-20 самых дорогих талантов 2004 года
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.57
  • Прогноз на матч Локомотив Гомель — Крумкачы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Ординар дня 11 мая
  • Сегодня в 18:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие