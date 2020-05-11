Рамос: Испании нужен футбол в качестве экономической поддержки

Защитникподелился мнением о возобновлении сезона в чемпионате Испании.

«Чтобы начать, нужно время, стране нужен футбол в качестве экономической поддержки, а людям — чтобы отвлечься. Я очень хочу вновь играть, хочу, чтобы Ла Лига вернулась. Мы должны быть дисциплинированными, чтобы уничтожить этот вирус.

Я хочу отправить сообщение поддержки всем, кто потерял любимого человека, мы справимся с этим и должны собраться вместе. Я слышал, как Хавьер говорил, что снова будем играть с 12 июня. Мы потратили много времени и должны помнить о полноценной подготовке, чтобы избежать риска травм», — цитирует Рамоса Goal.

Розыгрыш чемпионата Испании может возобновиться 12 июня. 0