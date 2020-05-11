Озил не подпишет новый контракт с «Арсеналом», рассказал агент

Агент, представляющий интересы хавбека «Арсенала», рассказал о будущем своего клиента.

«Контракт Месута истекает через год. В этом отношении никаких изменений не будет. Время покажет, что произойдет потом.

Месуту будет 32 года, и он сможет провести еще несколько лет в футболе. Месут примет решение вместе с семьей.

Не могу ничего сказать про переход Месута в "Фенербахче", потому что не имею права говорить на эту тему в соответствии с принципами конфиденциальности», — сказал Согут в эфире beIN Sports.

Срок действующего контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне 2021 года. Он выступает за лондонский клуб с 2013 года. 0