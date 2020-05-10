Возобновление второй Бундеслиги находится под угрозой

В клубе второй Бундеслигивыявили два новых случая заражения коронавирусом среди футболистов, сообщает Bild.

По решению управления здравоохранения Дрездена команда помещена на 14-дневный карантин, поэтому запланированный на 17 мая матч 26-го тура «Ганновер» — «Динамо» точно не состоится.

Отмечается, что в начале следующей недели состоится совещание, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.

На данный момент розыгрыш второй Бундеслиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило возобновление чемпионата страны во второй половине мая. Датой продолжения матчей национального первенства выбрано 16 мая.

Zwei weitere Corona-Fälle: Gesamtes Zweitliga-Team ab sofort in 14-tägiger Quarantäne. Ausführliche Informationen zur aktuellen Situation bei der SGD gibt es hier: https://t.co/mb1BhViDJZ #sgd1953 pic.twitter.com/U3ikjMQX7n — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 9, 2020

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