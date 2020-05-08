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    Источник: Судьба Семина в «Локомотиве» зависит от руководства РЖД

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может продолжить работу в клубе, сообщает «Коммерсант».

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    По информации источника, знакомого с ситуацией, вопрос с назначением нового тренера еще не решен.

    Решение о судьбе 72-летнего специалиста будет приниматься с учетом мнения руководства РЖД.

    Ранее сообщалось, что новым тренером москвичей станет сербский специалист Марко Николич, который уже подписал с красно-зелеными предварительное соглашение на 2 года.

    15 мая тренер должен прилететь в Москву для подписания контракта с клубом.

    Семин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Под его руководством столичная команда выиграла чемпионат России в сезоне-2017/18. Его контракт с клубом истекает 31 мая текущего года. 0

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