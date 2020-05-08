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    Все футболисты «Интера» сдали отрицательные тесты на коронавирус

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    Все тесты на коронавирус, сделанные футболистами «Интера», дали отрицательный результат.

    Игроки «Интера»
    Игроки «Интера»

    Об этом сообщается на официальном сайте миланского клуба.

    Таким образом, уже с 8 мая футболисты «Интера» возобновят тренировки на клубной базе. Занятия будут индивидуальными и не будут носить обязательного характера.

    «Клуб уделяет самое пристальное внимание профилактическим мерам по охране здоровья игроков и всех членов клуба в соответствии со всеми государственными и общественными руководящими принципами охраны здоровья», — говорится в заявлении «Интера».

    Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у трех человек в «Милане». 0

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