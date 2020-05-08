Все футболисты «Интера» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Игроки «Интера»
globallookpress.com
Об этом сообщается на официальном сайте миланского клуба.
Таким образом, уже с 8 мая футболисты «Интера» возобновят тренировки на клубной базе. Занятия будут индивидуальными и не будут носить обязательного характера.
«Клуб уделяет самое пристальное внимание профилактическим мерам по охране здоровья игроков и всех членов клуба в соответствии со всеми государственными и общественными руководящими принципами охраны здоровья», — говорится в заявлении «Интера».
Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у трех человек в «Милане». 0