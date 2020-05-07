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    Семин: В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России во второй половине июня.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что турнир может возобновиться 21 июня.

    «Будем соблюдать режим самоизоляции. Хватит ли четырех недель в июне, чтобы подготовиться? Думаю, нужно не гадать, а идти поэтапно.

    До 31 мая сделали карантин, оттуда будем принимать определенные решения.

    Хватит или не хватит времени? В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно. А как будет дальше, никто ничего не знает», — сказал Семин ТАСС.

    После 22 туров «Локомотив» идет на втором месте в национальном первенстве, набрав 41 очко. 0

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