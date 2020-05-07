Семин: В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно

Главный тренер «Локомотива»поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России во второй половине июня.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что турнир может возобновиться 21 июня.

«Будем соблюдать режим самоизоляции. Хватит ли четырех недель в июне, чтобы подготовиться? Думаю, нужно не гадать, а идти поэтапно.

До 31 мая сделали карантин, оттуда будем принимать определенные решения.

Хватит или не хватит времени? В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно. А как будет дальше, никто ничего не знает», — сказал Семин ТАСС.

После 22 туров «Локомотив» идет на втором месте в национальном первенстве, набрав 41 очко. 0