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    Кокорин: Надо будет заниматься контрактом с «Зенитом», если завершат сезон досрочно

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    Форвард «Зенита» Александр Кокорин, арендованный «Сочи», высказался об остановке сезона и своем будущем.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Последняя неделя — было тяжело. Никто уже не заставляет ни тренироваться, ни играть.

    Свободное время посвящал компьютерным играм и семье. У меня ребенок сейчас фанатеет от Человека-паука.

    Досрочное завершение сезона? К такому сценарию отношусь двояко. С одной стороны, хотелось доиграть чемпионат, с другой — для этого очень много препятствий.

    Главная проблема в том, что многие иностранцы не могут вернуться в Россию. И непонятно, когда их сюда пустят.

    О контракте с "Зенитом" никаких новостей. Я хотел бы доиграть чемпионат за "Сочи". Но если решат завершить сезон досрочно, то мне нечего будет там делать.

    Через две недели аренда заканчивается. Надо будет заниматься контрактом с "Зенитом", — сказал Кокорин в прямом эфире инстаграма "КраСава". 0

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