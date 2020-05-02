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    «Рома» нацелилась на Алексиса Санчеса

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    Как сообщает Sky Sport Italia, «Рома» заинтересована в приобретении форварда «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.

    Алексис Санчес
    Алексис Санчес

    На данный момент он находится в аренде у «Интера», при этом «нерадзурри» не планируют выкупать контракт футболиста у «манкунианцев». Сами «красные дьяволы» тоже не против расстаться с футболистом.

    Тем не менее если «джаллоросси» и сделают предложение по Санчесу, то это будет аренда. В любом случае, стоимость чилийца на трансферном рынке сейчас небольшая — всего 16 млн евро по данным transfermarkt.

    Санчес сыграл за «Интер» 15 матчей, сделал 3 ассиста и отличился одним результативным ударом. 0

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