«Рома» нацелилась на Алексиса Санчеса

Алексис Санчес
globallookpress.com
На данный момент он находится в аренде у «Интера», при этом «нерадзурри» не планируют выкупать контракт футболиста у «манкунианцев». Сами «красные дьяволы» тоже не против расстаться с футболистом.
Тем не менее если «джаллоросси» и сделают предложение по Санчесу, то это будет аренда. В любом случае, стоимость чилийца на трансферном рынке сейчас небольшая — всего 16 млн евро по данным transfermarkt.
Санчес сыграл за «Интер» 15 матчей, сделал 3 ассиста и отличился одним результативным ударом. 0