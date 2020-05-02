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    Источник: «Локомотив» продлил контракт с Бариновым

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    Московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым до июня 2024 года.

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    «Пойти на такой шаг — инициатива клуба: Локо доволен прогрессом Баринова, за прошлый год и поощрит его повышением зарплаты.

    Теперь Дмитрий будет получать до 1,5 млн евро в год. Отступные за Баринова остались прежними — 15 млн евро. Дмитрий признавался, что мечтает играть в АПЛ.

    Всех волнует судьба братьев Миранчуков. У них, как и у Рифата Жемалетдинова, контракты до 2021 года.

    Со всеми тремя „Локомотив“ планирует начать переговоры по завершении карантина», — написал комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

    Текущий контракт «Локомотива» с Бариновым действует до июня 2023 года. 0

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