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    Кикнадзе: Мнение болельщиков должно быть учтено при назначении главного тренера

    Футбол Футбол России Локомотив
    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на обращение болельщиков, которые выступили в поддержку главного тренера команды Юрия Семина.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    «Уважаемые болельщики ФК "Локомотив", внимательно ознакомился с Вашим обращением в адрес руководства клуба. В связи с этим считаю принципиально важным сформулировать несколько положений, которые помогут лучше понять мою позицию.

    Первое. Мне важно знать мнение болельщиков — как объединений, так и каждого человека, которому дорог "Локомотив". Убежден, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению. Вместе с тем, ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе. Предпринимая те или иные шаги, я осознаю это в полной мере.

    Второе. Мое молчание в СМИ объясняется не отказом от общения с вами и не желанием создать информационный вакуум вокруг деятельности клуба. Имеющийся негативный опыт общения с некоторыми гражданами, считающими себя журналистами, живущими сплетнями, скандалами и открыто поддерживающими другие клубы, заставил серьезно сократить уровень публичности. Но это ни в коем случае не должно мешать нашему с вами диалогу. Уверен, что после окончания периода самоизоляции мы не только вернемся к формату прямого общения, который мы предложили вам перед началом нынешнего сезона, но и сделаем такое общение регулярным.

    Третье. Успехи Юрия Палыча в клубе не могут ставиться под сомнение. Юрий Семин — легенда "Локомотива"! Вместе с Валерием Николаевичем Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю "Локомотива".

    Четвертое. Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно Уставу, Совет директоров клуба согласовывает по представлению Генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор

    И еще. Сегодня Праздник, и я хочу поздравить вас в этот прекрасный солнечный день! Но самое главное, что я хочу пожелать — берегите себя и своих близких, пусть вирусная зараза уйдет как можно быстрее, и мы встретимся на играх любимого "Локомотива"! И спасибо врачам!» — приводится текст заявления на официальном сайте клуба. 0

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