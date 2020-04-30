Почеттино надеется однажды вернуться в «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер лондонскогопризнался, что хочет вновь возглавить «шпор», чтобы завоевать трофей, чего ему не удалось у руля команды.

«Это было удивительное путешествие, которое закончилось так, как, конечно, никто не хотел. Но глубоко в моей душе, в моем сердце я уверен, что наши пути снова пересекутся. С того дня, как я покинул клуб, я мечтаю вернуться и попытаться закончить работу, которую мы не завершили.

Мы были так близки к победе в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Но мы остановились, и, конечно, я с нетерпением жду продолжения. Я мотивирован для следующего проекта», — цитирует Почеттино BT Sport.

Напомним, Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» 19 ноября прошлого года. 0