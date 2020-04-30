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    Кейн восстановился после травмы задней поверхности бедра

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    По словам главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, форвард «шпор» Харри Кейн полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра.

    Харри Кейн
    Харри Кейн

    «Одно дело не быть травмированным, другое — быть готовым играть. Они были травмированы много-много недель, а когда они почти поправились, мы перестали тренироваться», — заявил Моуринью в интервью BBC Sport.

    Напомним, что футболист пережил операцию в январе и его участие в матчах до конца сезона было под вопросом.

    Пока что в клубе не уверенны, готов ли англичанин к матчам. Однако пока в чемпионате перерыв из-за пандемии, у Кейна есть время еще лучше подготовиться к выступлениям. 0

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