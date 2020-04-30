Кейн восстановился после травмы задней поверхности бедра

По словам главного тренера, форвард «шпор»полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра.

«Одно дело не быть травмированным, другое — быть готовым играть. Они были травмированы много-много недель, а когда они почти поправились, мы перестали тренироваться», — заявил Моуринью в интервью BBC Sport.

Напомним, что футболист пережил операцию в январе и его участие в матчах до конца сезона было под вопросом.

Пока что в клубе не уверенны, готов ли англичанин к матчам. Однако пока в чемпионате перерыв из-за пандемии, у Кейна есть время еще лучше подготовиться к выступлениям. 0