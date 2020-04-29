Тер Штеген хочет зарабатывать 18 миллионов евро в год

Марк-Андре тер Штеген
globallookpress.com
По информации издания, каталонскому клубу сложно выполнить такие требования, особенно в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
«Сине-гранатовые» намерены сохранить немецкого голкипера, но не готовы тратить большие деньги на его оклад.
При этом будущее в «Барселоне» резервного вратаря Нето тоже остается под вопросом. Если каталонцы получат предложение в районе 20 миллионов евро, то бразилец покинет клуб.
Не исключено, что «Барсе» придется купить еще одного вратаря. Одним из вариантов называется Андре Онана из «Аякса». 0