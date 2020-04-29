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    Тер Штеген хочет зарабатывать 18 миллионов евро в год

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    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген по новому контракту хочет зарабатывать 18 миллионов евро в год, утверждает Marca.

    Марк-Андре тер Штеген
    Марк-Андре тер Штеген

    По информации издания, каталонскому клубу сложно выполнить такие требования, особенно в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

    «Сине-гранатовые» намерены сохранить немецкого голкипера, но не готовы тратить большие деньги на его оклад.

    При этом будущее в «Барселоне» резервного вратаря Нето тоже остается под вопросом. Если каталонцы получат предложение в районе 20 миллионов евро, то бразилец покинет клуб.

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