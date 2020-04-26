Бартомеу считает трансфер Неймара приоритетным для «Барселоны» — СМИ

Президентзаинтересован в трансфере нападающегов летнее межсезонье.

Об этом сообщает Marca.

Источник отмечает, что президент каталонского клуба считает трансфер Неймара приоритетным для клуба в летнее трансферное окно, однако пока не знает, как его осуществить.

Осуществить возвращение бразильца непросто с финансовой точки зрения. ПСЖ запросит за форварда как минимум 160 миллионов евро. К тому же «Барселона» может не потянуть зарплату бразильца.

Напомним, Неймар стал игроком ПСЖ в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Ранее бразилец заявлял о том, что хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом. 0