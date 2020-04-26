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    Бартомеу считает трансфер Неймара приоритетным для «Барселоны» — СМИ

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    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заинтересован в трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в летнее межсезонье.

    Неймар
    Неймар

    Об этом сообщает Marca.

    Источник отмечает, что президент каталонского клуба считает трансфер Неймара приоритетным для клуба в летнее трансферное окно, однако пока не знает, как его осуществить.

    Осуществить возвращение бразильца непросто с финансовой точки зрения. ПСЖ запросит за форварда как минимум 160 миллионов евро. К тому же «Барселона» может не потянуть зарплату бразильца.

    Напомним, Неймар стал игроком ПСЖ в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Ранее бразилец заявлял о том, что хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом. 0

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