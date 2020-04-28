Скопинцев: Хочу в Европу, но Финляндия и Польша отличаются от Германии и Франции

Защитник «Динамо»рассказал о желании уехать в зарубежный чемпионат.

«Футболист, который сыграл в Лиге чемпионов, проявил себя в сборной, ему надо уезжать. Например, Головин, который перерос чемпионат России и уехал.

Все говорят в Европу, но Европа разная бывает. Есть Финляндия и Польша, а есть Германия и Франция.

Сейчас я имею практику в "Динамо", нормально играю. Проецирую свои мысли так, что хотелось бы уехать в будущем.

Испания и Англия — мечта, но сейчас я себе отдаю отчет, что нужно провести сильный сезон», — сказал Скопинцев в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». 0