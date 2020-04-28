Геркус поделился информацией о назначении Николича

Бывший генеральный директор «Локомотива»заявил, что сербский специалистможет возглавить «железнодорожников» по ходу сезона 2019/20.

Действующим наставником «красно-зеленых» является Юрий Семин, контракт которого истекает 31 мая.

«Есть информация, что "Локомотив" будет доигрывать чемпионат с этим сербом. Когда мы говорим о кандидате в тренеры "Локомотива", то есть критерии, которым человек должен соответствовать, в том числе по опыту.

Николич позиционируется как специалист, подающий надежды. Но он, к сожалению, пока тренировал только в Сербии, Словении и Венгрии. Это весьма специфичный опыт», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

40-летний Николич возглавлял сербские клубы «Рад», «Войводина» и «Партизан», а также словенскую «Олимпию» и венгерский «Фехервар». 0