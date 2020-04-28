Московскому «Динамо» предлагали услуги Карреры

Массимо Каррера
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При этом функционер рассказал о переговорах с представителями Массимо Карреры, ранее руководившего «Спартаком».
«Бердыев в "Динамо"? Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство "Динамо" вело себя очень солидно и доверие Хохлову было полным.
Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдёт. Никогда в это не поверю! Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам он себя не предлагал, ни разговоров таких не было.
А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. Пожалуйста, берите!» — передает слова Орещука «Чемпионат». 0