Московскому «Динамо» предлагали услуги Карреры

Бывший спортивный директор московского «Динамо»опроверг информацию о несостоявшемся назначении в клуб экс-главного тренера «Рубина»

При этом функционер рассказал о переговорах с представителями Массимо Карреры, ранее руководившего «Спартаком».

«Бердыев в "Динамо"? Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство "Динамо" вело себя очень солидно и доверие Хохлову было полным.

Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдёт. Никогда в это не поверю! Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам он себя не предлагал, ни разговоров таких не было.

А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. Пожалуйста, берите!» — передает слова Орещука «Чемпионат». 0