Тебас не видит у «Барселоны» шанса подписать Неймара и Мартинеса

Президент Ла Лигиуверен, что «Барселона» не ведет работу над приобретениями звездных форвардов

«Неправда, что "Барселона" в настоящее время ведет переговоры по трансферам этих игроков.

Сейчас клуб в первую очередь сосредоточен на возобновлении сезона, а не на новых приобретениях.

В краткосрочном будущем нас ждут обмены футболистами, но трансферы сейчас не являются приоритетными задачами клубов, которые хотят снизить убытки, связанные с приостановкой сезона.

Так что ни Неймар, ни Лаутаро сейчас не находятся в списке приоритетов "Барселоны". На данный момент у клуба нет возможностей оформить такие трансферы, сейчас это просто нереально», — приводит слова Тебаса Goal.com. 0