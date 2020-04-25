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    Тебас не видит у «Барселоны» шанса подписать Неймара и Мартинеса

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    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что «Барселона» не ведет работу над приобретениями звездных форвардов Неймара и Лаутаро Мартинеса.

    Хавьер Тебас
    Хавьер Тебас

    «Неправда, что "Барселона" в настоящее время ведет переговоры по трансферам этих игроков.

    Сейчас клуб в первую очередь сосредоточен на возобновлении сезона, а не на новых приобретениях.

    В краткосрочном будущем нас ждут обмены футболистами, но трансферы сейчас не являются приоритетными задачами клубов, которые хотят снизить убытки, связанные с приостановкой сезона.

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    • Так что ни Неймар, ни Лаутаро сейчас не находятся в списке приоритетов "Барселоны". На данный момент у клуба нет возможностей оформить такие трансферы, сейчас это просто нереально», — приводит слова Тебаса Goal.com. 0

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