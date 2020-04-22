Семак: Ошибок с ВАР стало меньше и в России, и в европейских турнирах

Главный тренер «Зенита»рассказал, как он смотрит на использование системы ВАР в судействе.

«Я отношусь положительно. Гораздо меньше становится ошибок, хотя есть и свои минусы.

Они связаны прежде всего с тем, что это новая система не только для футболистов, болельщиков, а также и для судей, которые должны немножко втянуться.

Они должны привыкнуть к тому, когда можно пользоваться, а когда нельзя, как ты должен коммуницировать с теми арбитрами, которые сидят за мониторами… Есть такое немножко.

В целом, считаю, вопросы всегда возникают, но их [теперь] гораздо меньше. Количество ошибок и в России, и в европейских турнирах становится меньше.

В некоторых случаях теряется интенсивность решений, принимаемых судьями с помощью ВАР, немного затягиваются те или иные ситуации.

Но в целом я отношусь положительно», — сформулировал свое мнение Семак в инстаграме «Детского хосписа». 0