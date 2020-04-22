Семак: Ошибок с ВАР стало меньше и в России, и в европейских турнирах

«Я отношусь положительно. Гораздо меньше становится ошибок, хотя есть и свои минусы.
Они связаны прежде всего с тем, что это новая система не только для футболистов, болельщиков, а также и для судей, которые должны немножко втянуться.
Они должны привыкнуть к тому, когда можно пользоваться, а когда нельзя, как ты должен коммуницировать с теми арбитрами, которые сидят за мониторами… Есть такое немножко.
В целом, считаю, вопросы всегда возникают, но их [теперь] гораздо меньше. Количество ошибок и в России, и в европейских турнирах становится меньше.
В некоторых случаях теряется интенсивность решений, принимаемых судьями с помощью ВАР, немного затягиваются те или иные ситуации.
Но в целом я отношусь положительно», — сформулировал свое мнение Семак в инстаграме «Детского хосписа». 0