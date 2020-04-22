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    Рекоба: Титов легко мог играть в любом топ-клубе Европы

    Футбол Трансферы Футбол России Спартак
    Экс-игрок «Интера» Альваро Рекоба рассказал, кто из российских футболистов ему запомнился больше всего за карьеру.

    Егор Титов
    Егор Титов

    «Да, мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятого номера "Спартака" в получении мяча. Как его фамилия? Егор Титов. Да, верно. Титов — был невероятно талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону соперника, обладал невероятной техникой.

    Да, по своему таланту Титов мог легко играть в "Интере" или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного. Не знаю, почему у него не получилось уехать, но предложения такие Егор точно должен был получать», — цитируют Рекобу «Известия».

    Рекоба известен по выступлениям в составе миланского «Интера». После «Интера» Альваро один сезон защищал цвета «Торино», после чего вернулся в Уругвай, где выступал за «Данубио» и «Насьональ».

    Титов с 1992 года играл за московский «Спартак», с 1995-го — в основном составе. Покинул клуб в 2008 году. 19 марта 2010 года Титов объявил о завершении спортивной карьеры. 0

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