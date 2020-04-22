Гинер: ЦСКА вернет лидирующие позиции в российском футболе

Президентпрокомментировал завершение сделки по приобретению госкорпорацией77,63% акций клуба.

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«Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи.

И я уверен, что, имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнёра, клуб в скором будущем вернёт себе лидирующие позиции в российском футболе», — цитирует Гинера пресс-служба «армейцев».

ЦСКА набрал 36 очков в 22 турах и занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса. 0