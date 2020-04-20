Магуайр: «МЮ» хочет бороться за титулы, а не просто за место в ЛЧ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр оценил текущее положения команды.

После 29 туров АПЛ «МЮ» занимает 5-е место в турнирной таблице с 45 очками, на 3 балла отставая от зоны Лиги чемпионов и на 37 очков — от лидирующего «Ливерпуля».

«Думаю, можно увидеть с самого начала сезона, что мы становимся ближе к той команде, которой хотим быть.

Когда я только перешел в "Манчестер Юнайтед", Сульшер сказал мне, что впереди долгий процесс строительства команды, но в результате мы окажемся там, где хотим быть.

Я вижу, куда мы двигаемся и какой стиль Оле хочет привить команде.

Не поймите меня неправильно, есть много аспектов, которые нам нужно улучшить, чтобы достичь желаемых высот.

Мы не хотим просто бороться за место в Лиге чемпионов, мы хотим бороться за титулы.

Знаем, что нам еще нужно прогрессировать, но мы на правильном пути. Уверен, что в итоге "МЮ" окажется на вершине», — заявил Магуайр Sky Sports. 0