«Барселона» хочет продать Коутиньо в АПЛ

Каталонская «Барселона» планирует продать полузащитника, сообщает Goal.com.

По данным издания, «сине-гранатовым» нужны деньги для того, чтобы приобрести форвардов Неймара и Лаутаро Мартинеса у «Пари Сен-Жермен» и «Интера» соответственно.

Предпочтительным вариантом будет продажа бразильца в английскую Премьер-лигу, поскольку именно английские клубы обладают достаточной финансовой мощью для приобретения Коутиньо.

Отмечается, что сам Коутиньо тоже хотел бы вернуться в АПЛ, где он играл за «Ливерпуль».

Напомним, что в этом сезоне бразилец выступает на правах аренды за «Баварию». 0