Чемпионат Австрии может возобновиться в середине мая

Матчи чемпионатапо футболу, приостановленного из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться в середине мая.

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«Вероятно, что мы сможем возобновить чемпионат в середине мая. Но мы еще не знаем всех ключевых данных. Лично я считаю, что вполне возможно, что мы сможем возобновить матчи в эти сроки», — цитирует президента австрийской лиги Кристиана Эбенбауэра Bild.

По его словам, матчи чемпионата в любом случае будут проводиться без зрителей. На стадионе сможет присутствовать минимальное количество людей, включая футболистов, тренерский штаб, судей, подающих мячи детей, журналистов.

Ранее сообщалось, что австрийские клубы первого дивизиона смогут возобновить тренировки на следующей неделе в уменьшенном количестве, максимум из шести игроков. 0