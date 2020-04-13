РФС авансом выплатит зарплаты арбитрам

Российский футбольный союз принял решение оказать финансовую поддержку арбитрам, которые работают на матчах РПЛ и ФНЛ

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», каждый из арбитров получит в апреле и мае сумму, равную его гонорару за один матч.

Главный судья, обслуживающий игры РПЛ, может рассчитывать на 115 тысяч рублей, а ассистент — на 55 тысяч.

Таким образом, каждый рефери получит за два месяца по 230 тысяч, а помощник судьи — по 110 тысяч.

В первой лиге гонорары за одну игру составляют 35 тысяч за судейство в качестве арбитра и 17 тысяч — для ассистента.

Данные выплаты являются авансовыми. После возобновления соревнований их удержат из последующих зарплат и вернут в бюджет РФС. 0