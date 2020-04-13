Ракитич: Сам решу свое будущее, я не мешок картошки

Полузащитникзаявил, что сам в состоянии принять решение о своем будущем и попросил каталонский клуб об уважении.

«Я понимаю ситуацию, но я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно. Вы всегда можете поговорить со мной, но самое главное: я хочу быть в месте, где меня любят, уважают и нуждаются, и где мне и моей семье хорошо. Если это здесь, — я в восторге, если нет, сам решу, где продолжу карьеру.

Как я всегда говорил, "Барселона" — это идеальное место. Я хочу получать удовольствие и помогать команде. У меня была очень странная первая половина сезона, но из нее я должен извлечь для себя несколько уроков и стать лучше. Иногда случаются вещи, которые вы не понимаете, но вы должны принять их», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

В услугах 32-летнего хорвата заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Сам игрок и его семья предпочитают остаться в Испании, поэтому рассматривает вариант с мадридским «Атлетико». 0