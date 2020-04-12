Бразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину

Бразильцы «Ахмата»рассказали, что с ними происходит в Грозном в разгар пандемии коронавируса.

По их словам, они с радостью вернулись бы в Бразилию, но не могут этого сделать.

«Дело не в том, что я плохо говорю по-русски. Я вообще не говорю. Как мне общаться? Мы знаем, что ситуация в Бразилии не спокойная, но, по крайней мере, это наш дом.

Если что-то случится, мы будем рядом с нашими семьями. Здесь мы одни. Клуб отстранил нас до конца апреля, чтобы мы вернулись только в начале мая.

Мы ничего не можем сделать. Это страшная ситуация. Мы здесь для работы, для тренировок и игр. Без них нет никакой причины оставаться здесь», — цитирует Визеу Folha.

«Здесь есть еще Родолфу. Все остановлено. Мы изолированы по рекомендациям правительства, и даже в чрезвычайной ситуации опасно нарушать комендантский час. Если полиция увидит, что находишься на улице после 7 вечера, все кончено.

Как объяснить, что это чрезвычайная ситуация? Идеальным решением было бы находиться в Бразилии до тех пор, пока не разрешится ситуация. В посольстве сказали, что мы должны ждать, что, если что-то будет, с нами свяжутся. Но время идет...», — заявил Раванелли. 0