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    Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА в распространении коронавируса

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    Премьер-министр Словении Янез Янша раскритиковал главу УЕФА Александера Чеферина, за то, что тот слишком долго тянул с приостановкой турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    «Матч на стадионе "Сан-Сиро" в Милане между "Аталантой" и "Валенсией" стал биологической бомбой. Его проведение было безответственным и преступным.

    Предупреждений Всемирной организации здравоохранения оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Это доказывает, что они заботятся только о деньгах», — цитирует Яншу theworldnews.net.

    Ранее Чеферин раскритиковал экономические меры, принятые правительством Словении.

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» состоялся в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 19 февраля в присутствии 44 236 зрителей.

    Мэр Бергамо Джорджо Гори заявил, что та встреча стала биологической бомбой, поспособствовав распространению коронавируса в Италии и Испании. 0

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