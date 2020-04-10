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    Победитель ЧМ-1966 госпитализирован с коронавирусом

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    Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер сдал положительный тест на коронавирус.

    Норман Хантер (справа)
    Норман Хантер (справа)

    76-летний бывший защитник «Лидса» был экстренно доставлен в больницу.

    «Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить общественности и средствам массовой информации, чтобы они уважали пожелания Нормана и его семьи и предоставили им личное пространство, необходимое им в это трудное время. Продолжай сражаться, Норман, мы все с тобой», — говорится в сообщении пресс-службы «Лидса».

    Норман сыграл в общей сложности 540 матчей за «Лидс» и стал легендой клуба.

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