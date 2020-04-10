Победитель ЧМ-1966 госпитализирован с коронавирусом

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англиисдал положительный тест на коронавирус.

76-летний бывший защитник «Лидса» был экстренно доставлен в больницу.

«Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить общественности и средствам массовой информации, чтобы они уважали пожелания Нормана и его семьи и предоставили им личное пространство, необходимое им в это трудное время. Продолжай сражаться, Норман, мы все с тобой», — говорится в сообщении пресс-службы «Лидса».

Норман сыграл в общей сложности 540 матчей за «Лидс» и стал легендой клуба.

📰 Club Statement: Norman Hunter#KeepFightingNorman — Leeds United (@LUFC) April 10, 2020

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