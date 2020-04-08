Касильяс планирует вернуться в «Реал»

Экс-вратарь «Реала» и сборной Испаниинадеется однажды вернуться в мадридский клуб.

«Я хотел бы вернуться в "Реал" однажды. Считаю этот клуб своим домом, хотя и отсутствовал там последние 5 лет. Но я провел в нем 25 лет и убежден, что когда-нибудь вернусь», — цитирует Касильяса Mundo Deportivo.

В составе мадридского клуба Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании Икер провел 167 матчей, дважды стал чемпионом Европы и один раз — чемпионом мира.

С 2015 года Касильяс защищает цвета «Порту». Весной 2019 года Касильяс перенес инфаркт. 0