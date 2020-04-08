КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В 2011 году «Ньюкасл» отыгрался после 0:4 к перерыву против «Арсенала»Как часто перерыв влияет на итоговый результат?
  • 07:00
    • Источник: АПЛ намерена объявить о досрочном завершении сезона
  • 01:37
    • СМИ: «Реал» хочет сократить зарплату игрокам на 20 процентов
  • 23:01
    • Тебас: Уход Месси из Ла Лиги не станет трагедией
  • 21:14
    • УЕФА может изменить правила ФФП из-за пандемии
  • 21:00
    • ФИФА перенесет трансферное окно из-за пандемии коронавируса
    Все новости спорта

    Касильяс планирует вернуться в «Реал»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид Португалия Порту
    Экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс надеется однажды вернуться в мадридский клуб.

    Икер Касильяс
    Икер Касильяс

    «Я хотел бы вернуться в "Реал" однажды. Считаю этот клуб своим домом, хотя и отсутствовал там последние 5 лет. Но я провел в нем 25 лет и убежден, что когда-нибудь вернусь», — цитирует Касильяса Mundo Deportivo.

    В составе мадридского клуба Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании Икер провел 167 матчей, дважды стал чемпионом Европы и один раз — чемпионом мира.

    С 2015 года Касильяс защищает цвета «Порту». Весной 2019 года Касильяс перенес инфаркт. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • 06/04/2020 в 20:24
    •
  • Прогноз
  • «Славия» Мозырь — БАТЭ
  • 1.98
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Славия» доставит БАТЭ проблем
  • «Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Истиклол» начнет защиту титула с победы?
  • «Душанбе-83» — «Истиклол». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Разгромит ли «Манагуа» аутсайдера?
  • «Манагуа» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Стивен Джеррард Футбол Капитан вернулся и все решил. В 2009-м Джеррард выкидывал «Реал» из еврокубковВспомним о матче на «Энфилде» 11-летней давности между «Ливерпулем» и «Реалом» Вчера в 17:510
  • 07:16
    • «Эдмонтон» предложил контракт Слепышеву
  • 08:03
    • Касильяс планирует вернуться в «Реал»
  • 07:47
    • «МЮ» подписал 16-летнего чешского вратаря
    Эден Азар Футбол Почему Азар пока не заиграл в «Реале»?Бельгиец не похож на привычного себя Вчера в 06:320
  • Экспресс дня

  • Привезет ли БАТЭ приемлемый результат из Мозыря?
  • 2.16
    •
  • 07:31
    • Чемпионат Италии по баскетболу досрочно завершен
  • 01:58
    • Смолов еще не до конца адаптировался к новому сезону, считает Нолито
  • 01:43
    • Игроки клубов согласились снизить заработную плату
    Гарри Кейн Футбол Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреляКто претендует на лучшего бомбардира «шпор», усилится ли «Барса» форвардом «Интера», куда податься хавбеку «Реала» и другие трансферные новости последних дней 06/04/2020 в 20:240
  • 22:38
    • «Милан» ведет переговоры с Давидом Сильвой
  • 22:14
    • Серия может провести сборы в Риме и там же доиграть сезон
  • 21:02
    • Чемпионат Нидерландов может возобновиться 19 июня
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.86
  • Прогноз на матч Душанбе-83 — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА Памир — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дирианген — Чинандега
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ферретти — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  NaN
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Ювентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие