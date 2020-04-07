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    Сезон РПЛ может быть доигран при пустых трибунах

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    Матчи российской Премьер-лиги после возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, могут проводиться без зрителей, сообщают «Известия».

    Сезон РПЛ может быть доигран при пустых трибунах
    Сезон РПЛ может быть доигран при пустых трибунах

    «Если к лету в России все еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, то сезон РПЛ планируют завершить при пустых трибунах. На данном этапе других вариантов у нашего чемпионата нет. Важно учитывать плотность календаря и погодные условия в стране.

    Если нынешний сезон будет сильно затянут, появятся большие проблемы в следующем. При этом все держат в голове, что летом 2021 года состоится чемпионат Европы, и следующий сезон нужно завершить не позже середины мая», — говорится в заявлении.

    Напомним, в РПЛ осталось сыграть восемь туров. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Зенит». 0

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