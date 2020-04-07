Матчи российской Премьер-лиги после возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, могут проводиться без зрителей, сообщают «Известия».

Сезон РПЛ может быть доигран при пустых трибунах globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

«Если к лету в России все еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, то сезон РПЛ планируют завершить при пустых трибунах. На данном этапе других вариантов у нашего чемпионата нет. Важно учитывать плотность календаря и погодные условия в стране.

Если нынешний сезон будет сильно затянут, появятся большие проблемы в следующем. При этом все держат в голове, что летом 2021 года состоится чемпионат Европы, и следующий сезон нужно завершить не позже середины мая», — говорится в заявлении.

Напомним, в РПЛ осталось сыграть восемь туров. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Зенит». 0