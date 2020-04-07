ЦСКА предложил игрокам самое большое снижение зарплат в РПЛ

Футболисты ЦСКА
globallookpress.com
Как стало известно изданию, «армейцы» предложили следующую схему снижения зарплат: на 60 процентов на время карантина (часть марта и апрель), на 30 — с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.
Полноценные оклады футболисты начнут получать только тогда, когда возобновится чемпионат.
Это рекордные по величине показатели по снижению зарплат в российской Премьер-лиге.
Отмечается, что футболисты войдут в непростое финансовое положение клуба и согласятся на предложение. 0