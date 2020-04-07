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    ЦСКА предложил игрокам самое большое снижение зарплат в РПЛ

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    Московский ЦСКА ведет переговоры с футболистами о снижении заработных плат на период пандемии коронавируса, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Футболисты ЦСКА
    Футболисты ЦСКА

    Как стало известно изданию, «армейцы» предложили следующую схему снижения зарплат: на 60 процентов на время карантина (часть марта и апрель), на 30 — с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.

    Полноценные оклады футболисты начнут получать только тогда, когда возобновится чемпионат.

    Это рекордные по величине показатели по снижению зарплат в российской Премьер-лиге.

    Отмечается, что футболисты войдут в непростое финансовое положение клуба и согласятся на предложение. 0

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