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    Слуцкий рассказал о сокращении зарплат футболистов «Рубина» на 50 процентов

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал сокращение зарплат футболистам казанского клуба из-за пандемии COVID-19.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «В "Рубине" сократили зарплату на 50%, да. Мы были абсолютно честны с футболистами и персоналом. Никаких вопросов не возникло. Все понимают ситуацию.

    Я не до конца в курсе клубного бюджета. На время простоя говорится о снижении зарплаты на 50%.

    В будущем может что-то поменяться, могут быть какие-то выплаты в зависимости от ситуации с возобновлением чемпионата.

    Никто в команде не задал мне по этому поводу ни одного вопроса», — сказал 48-летний специалист в прямом эфире в Instagram комментатора Нобеля Арустамяна.

    Напомним, Слуцкий возглавил казанскую команду во время зимней паузы в РПЛ.

    «Рубин» ушел на вынужденную паузу в чемпионате, занимая 14-е место в турнирной таблице. 0

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