Слуцкий рассказал о сокращении зарплат футболистов «Рубина» на 50 процентов

Главный тренер «Рубина»прокомментировал сокращение зарплат футболистам казанского клуба из-за пандемии COVID-19.

«В "Рубине" сократили зарплату на 50%, да. Мы были абсолютно честны с футболистами и персоналом. Никаких вопросов не возникло. Все понимают ситуацию.

Я не до конца в курсе клубного бюджета. На время простоя говорится о снижении зарплаты на 50%.

В будущем может что-то поменяться, могут быть какие-то выплаты в зависимости от ситуации с возобновлением чемпионата.

Никто в команде не задал мне по этому поводу ни одного вопроса», — сказал 48-летний специалист в прямом эфире в Instagram комментатора Нобеля Арустамяна.

Напомним, Слуцкий возглавил казанскую команду во время зимней паузы в РПЛ.

«Рубин» ушел на вынужденную паузу в чемпионате, занимая 14-е место в турнирной таблице. 0