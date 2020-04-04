Лунин: Хочу вернуться в «Реал» и побороться за место в основе

Украинский вратарь «Овьедо»рассказал о перспективах возвращения в «Реал» и вспомнил свой переход в мадридский клуб.

Лунин выступает за «Овьедо» на правах аренды.

«Посмотрим, что будет, сейчас не знаю. Конечно, я бы хотел вернуться в Мадрид и побороться за то, чтобы стать первым номером в "Реале".

Но только позже мы увидим, как видит ситуацию тренер, что будет с карантином. Надеюсь, все будет хорошо.

Конечно, я вижу себя вратарем "Реала". Если бы я этого не видел, то не было бы никакого смысла переезжать в Мадрид, переходить в этот клуб.

Я вижу это и прикладываю все усилия, чтобы добиться своей цели. Когда это произойдет — я не знаю. Но это будет один из лучших моментов в моей жизни, просто лучший.

Куртуа играет на уровне, это очевидно. Без сильных качеств он не выступал бы за "Реал". Мне многое в нем нравится.

Например, он высокий, почти два метра. Примерно, как я, даже выше. Мне нравится, как он использует свой рост.

Когда в Украине мне сказали, что есть интерес "Реала", то я испытал разные чувства. Я был счастлив и взволнован, ведь это была моя детская мечта.

Конечно, я согласился и не был заинтересован в других вариантах. Затем я приехал в Мадрид, поговорил с тренерами, директорами, прошел медосмотр и подписал контракт. У меня не было сомнений.

При встрече с Зиданом у нас был обычный разговор. Ничего особенного, он сказал, что у меня будут возможности, минуты, что я должен работать. Простые вещи.

Флорентино Перес же принял меня отлично. Я немного нервничал. Он вручил всей моей семье небольшие подарки, футболки.

Мы немного поговорили, после этой беседы я стал чувствовать себя лучше, увереннее. Все прошло очень хорошо и легко», — цитирует Лунина Sports.ru со ссылкой на журнал Madridista Real. 0