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    Лунин: Хочу вернуться в «Реал» и побороться за место в основе

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    Украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин рассказал о перспективах возвращения в «Реал» и вспомнил свой переход в мадридский клуб.

    Андрей Лунин
    Андрей Лунин

    Лунин выступает за «Овьедо» на правах аренды.

    «Посмотрим, что будет, сейчас не знаю. Конечно, я бы хотел вернуться в Мадрид и побороться за то, чтобы стать первым номером в "Реале".

    Но только позже мы увидим, как видит ситуацию тренер, что будет с карантином. Надеюсь, все будет хорошо.

    Конечно, я вижу себя вратарем "Реала". Если бы я этого не видел, то не было бы никакого смысла переезжать в Мадрид, переходить в этот клуб.

    Я вижу это и прикладываю все усилия, чтобы добиться своей цели. Когда это произойдет — я не знаю. Но это будет один из лучших моментов в моей жизни, просто лучший.

    Куртуа играет на уровне, это очевидно. Без сильных качеств он не выступал бы за "Реал". Мне многое в нем нравится.

    Например, он высокий, почти два метра. Примерно, как я, даже выше. Мне нравится, как он использует свой рост.

    Когда в Украине мне сказали, что есть интерес "Реала", то я испытал разные чувства. Я был счастлив и взволнован, ведь это была моя детская мечта.

    Конечно, я согласился и не был заинтересован в других вариантах. Затем я приехал в Мадрид, поговорил с тренерами, директорами, прошел медосмотр и подписал контракт. У меня не было сомнений.

    При встрече с Зиданом у нас был обычный разговор. Ничего особенного, он сказал, что у меня будут возможности, минуты, что я должен работать. Простые вещи.

    Флорентино Перес же принял меня отлично. Я немного нервничал. Он вручил всей моей семье небольшие подарки, футболки.

    Мы немного поговорили, после этой беседы я стал чувствовать себя лучше, увереннее. Все прошло очень хорошо и легко», — цитирует Лунина Sports.ru со ссылкой на журнал Madridista Real. 0

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