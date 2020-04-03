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    УЕФА может не принять в еврокубки клубы из стран, где сезон был завершен досрочно

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    УЕФА опубликовал сообщение, в котором сообщил, что доигровка чемпионатов является обязательным условием. В ином случае союз может не включить клубы завершивших досрочно сезон турниров в еврокубки.

    Сибе Схрейверс («Брюгге»)
    Сибе Схрейверс («Брюгге»)

    «Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.

    УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.

    Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований», — приводит текст сообщения Sky Sports.

    Напомним, что Бельгия уже приняла решение о досрочном завершении сезона. «Брюгге» объявлен чемпионом. 0

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