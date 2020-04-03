УЕФА может не принять в еврокубки клубы из стран, где сезон был завершен досрочно

опубликовал сообщение, в котором сообщил, что доигровка чемпионатов является обязательным условием. В ином случае союз может не включить клубы завершивших досрочно сезон турниров в еврокубки.

«Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.

УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.

Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований», — приводит текст сообщения Sky Sports.

Напомним, что Бельгия уже приняла решение о досрочном завершении сезона. «Брюгге» объявлен чемпионом. 0