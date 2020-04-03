В «Баварии» откажутся от 20 процентов зарплаты

Футболисты, тренеры и руководителиоткажутся от 20 процентов своих зарплат, чтобы помочь клубу пережить пандемию коронавируса.

Об этом сообщил бывший вратарь и член правления клуба Оливер Кан.

«В экстремальных ситуациях, таких, как текущий кризис с коронавирусом, привычный образ жизни меняется. Наряду с ежедневными виртуальными совещаниями мы также организовали команду, координирующую особые задачи в этой непривычной ситуации. Все это происходит при согласовании со всеми членами правления, нашей дирекцией и сотрудниками "Баварии".

Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Таким образом они демонстрируют: мне не все равно, что происходит с моим работодателем, с другими работниками. Для нас как руководителей клуба приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о "Баварии" как о семье», — цитирует Кана пресс-служба мюнхенского клуба.

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