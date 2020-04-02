КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» напрасно назначил МоуриньюЧего клубам АПЛ не следовало делать прошлым летом
  • 12:13
    • Из-за коронавируса УЕФА решил приостановить финансовый фейр-плей
  • 11:22
    • Федун рассказал об убытках «Спартака» из-за коронавируса
  • 19:47
    • РФС продлил перерыв в сезоне до 31 мая
  • 22:53
    • «Крылья Советов» отреагировали на слухи о возможной ликвидации клуба
  • 22:35
    • Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном
    Все новости спорта

    Президент Федерации футбола Италии: Главный приоритет — завершить сезон

    Футбол Серия A Футбол ИталииКоронавирус в спорте Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал о возможных сроках возобновления Серии А.

    Габриэле Гравина
    Габриэле Гравина

    Гравина подчеркнул, что главным приоритетом является возобновление сезона:

    «Главный приоритет — завершить сезон. Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрем. Я четко дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном, чтобы завершить нынешний. Играть на нейтральной территории — не лучшее решение, но мы рассматриваем и этот вариант. Мы стараемся разработать четыре или пять вариантов», — приводит слова Гравины Football Italia.

    «Я думаю, отменить сезон было бы очень сложно. Это стало бы жестокой несправедливостью, ещё одной чрезвычайной ситуацией вдобавок к эпидемиологической. Пришлось бы вручить трофей, и я верю, что даже "Ювентус" выступил бы против такого решения», — добавил президент федерации. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В ожидании возвращения. Когда европейский футбол выйдет из карантина?
  • Вчера в 21:58
    •
  • Прогноз
  • Когда вернется футбол
  • 2.15
  • 07/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли минское «Динамо» первые баллы?
  • «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Белшина» — «Городея»: кто наберет первые очки?
  • «Белшина» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Юность» возьмет очередной трофей?
  • Экспресс дня 3 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Стадион «Шальке» за решеткой Футбол В ожидании возвращения. Когда европейский футбол выйдет из карантина?Коронавирус пока не позволяет играть в футбол Вчера в 21:580
  • 13:35
    • Президент Федерации футбола Италии: Главный приоритет — завершить сезон
  • 09:08
    • Клопп может сменить «Ливерпуль» на сборную Германии
  • 08:20
    • Мюллер и «Бавария» договорились о продлении контракта
    Пустой «Энфилд» Футбол Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнутьОт чемпионства «Ливерпуля» до возвращения «Лидса» в АПЛ Вчера в 19:560
  • Экспресс дня

  • «Юность» возьмет очередной трофей?
  • 3.68
    •
  • 12:55
    • «Ахмат» продлил карантин до начала мая
  • 12:42
    • Модрич намерен остаться в «Реале» до конца контракта
  • 12:28
    • Семин: Если ситуация будет улучшаться, то чемпионат откроют раньше
    Футбол в Англии остановлен, как быть с зарплатами — не ясно Футбол Английский футбол vs финансовый кризис. Все подробностиВ английском футболе обсудят, как можно избежать финансового краха из-за пандемии коронавируса Вчера в 14:010
  • 11:54
    • ПСЖ включился в борьбу за Хакими
  • 11:38
    • «Милан» нашел замену Доннарумме в «Торино»
  • 11:05
    • «Ювентус» продлил контракт с Пьяцей
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.21
  • Прогноз на матч Белшина — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие