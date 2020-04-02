Президент Федерации футбола Италии: Главный приоритет — завершить сезон

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал о возможных сроках возобновления Серии А.

Гравина подчеркнул, что главным приоритетом является возобновление сезона:

«Главный приоритет — завершить сезон. Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрем. Я четко дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном, чтобы завершить нынешний. Играть на нейтральной территории — не лучшее решение, но мы рассматриваем и этот вариант. Мы стараемся разработать четыре или пять вариантов», — приводит слова Гравины Football Italia.

«Я думаю, отменить сезон было бы очень сложно. Это стало бы жестокой несправедливостью, ещё одной чрезвычайной ситуацией вдобавок к эпидемиологической. Пришлось бы вручить трофей, и я верю, что даже "Ювентус" выступил бы против такого решения», — добавил президент федерации. 0