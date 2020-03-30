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    Олег Иванов: По последнему месту в РПЛ еще ничего не решено

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    Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился мнением по поводу приостановки российской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.

    Олег Иванов
    Олег Иванов

    «Сейчас главное, чтобы это все быстрее прекратилось, и пострадавших было как можно меньше.

    А там, как Бог даст. Скажут играть, доиграем. Если примут другое решение, то и его примем.

    По последнему месту в РПЛ еще ничего не решено. За восемь туров можно заработать 24 очка, а для нас одна-две победы, и можно работать», — цитирует Иванова Sport24.ru.

    В нынешнем сезоне на счету 33-летнего россиянина 22 матча, в которых он отметился одним результативным пасом.

    Напомним, что чемпионат России официально приостановлен до 10 апреля. На момент паузы было сыграно 22 тура из 30. «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. 0

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