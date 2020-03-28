Черышев не входит в число заболевших коронавирусом игроков «Валенсии»

Российский футболист «Валенсии» Денис Черышев не входит в число заразившихся коронавирусом игроков клуба. Об этом сообщил его отец Дмитрий Черышев.

«Я сам нахожусь в Испании, вместе с Денисом, на карантине. Со здоровьем все хорошо. Вся команда сдавала тест на коронавирус, у него все хорошо, болезни нет.

Немного угнетает режим самоизоляции, но мы все вместе справляемся. Денис поддерживает форму с помощью велотренажера и беговой дорожки. К сожалению, тренироваться приходится без мяча и не на футбольном поле, нагрузка совершенно другая. Поэтому просто поддерживает форму», — цитирует Черышева-старшего «Чемпионат».

Ранее стало известно, что в «Валенсии» зафиксировано уже 25 случаев заражения COVID-19. 0