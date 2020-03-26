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    СМИ: ФИФА обяжет клубы продлить контракты с игроками и тренерами

    Футбол ФИФА ТрансферыКоронавирус в спорте
    Международная федерация футбола (ФИФА) обяжет клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами до конца нынешнего сезона, утверждает Reuters со ссылкой на внутренний документ организации.

    В документе содержится предложение, что «если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения».

    Тот же принцип должен применяться к контрактам на следующий сезон — срок начала их действия должен корректироваться в соответствии с меняющимся из-за коронавируса календарем.

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    • Также в документе есть рекомендация изменить даты трансферного окна в соответствии с новыми сроками проведения сезонов.

    В документе говорится, что такие изменения следует разрешить, если они не превысят максимальный срок в 16 недель.

    В документе также говорится, что ФИФА может использовать деньги из недавно созданного фонда поддержки футболистов, чтобы помочь клубам справиться с финансовыми проблемами.

    24 марта ФИФА отвечала на запрос «Спорт-Экспресса» о возможных изменениях в трансферных правилах и продлении контрактов тех игроков, у кого они истекают в мае-июне 2020 года:

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    • «18 марта бюро совета ФИФА решило создать рабочую группу ФИФА-конфедерации в ответ на КОВИД-19.

    Эта группа оценит необходимость внесения поправок или временных особых пунктов в регламент ФИФА о статусе и трансфере игроков для защиты контрактов в отношении обеих сторон — как игроков, так и клубов, а также корректировки регистрационных периодов футболистов.

    Эта работа уже началась. Она проводится с учетом мнения всех заинтересованных сторон, включая конфедерации, ассоциации, клубы, лиги и футболистов. Дополнительную информацию сообщим позднее», — сообщила пресс-служба ФИФА. 0

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