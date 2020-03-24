«Фиорентина» проявляет интерес к хавбеку «Аталанты»

Украинский полузащитникпопал в сферу интересов, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 26-летний украинец является одной из потенциальных трансферных целей «фиалок», которые ищут игрока на позицию атакующего хавбека.

Кроме Малиновского «Фиорентина» рассматривает кандидатуры полузащитников «Милана» Лукаса Пакета и «Удинезе» Родриго де Пауля. Отмечается, что именно Пакета — приоритетный вариант для флорентийского клуба.

Малиновский летом перешел в «Аталанту» из бельгийского «Генка» за 14 миллионов евро. В этом сезоне Серии А украинец провел 22 матча, забил четыре гола. 0