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    «Фиорентина» проявляет интерес к хавбеку «Аталанты»

    Футбол Трансферы Футбол Италии Аталанта Фиорентина
    Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в сферу интересов «Фиорентины», сообщает Calciomercato.

    Руслан Малиновский
    Руслан Малиновский

    По данным источника, 26-летний украинец является одной из потенциальных трансферных целей «фиалок», которые ищут игрока на позицию атакующего хавбека.

    Кроме Малиновского «Фиорентина» рассматривает кандидатуры полузащитников «Милана» Лукаса Пакета и «Удинезе» Родриго де Пауля. Отмечается, что именно Пакета — приоритетный вариант для флорентийского клуба.

    Малиновский летом перешел в «Аталанту» из бельгийского «Генка» за 14 миллионов евро. В этом сезоне Серии А украинец провел 22 матча, забил четыре гола. 0

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