УЕФА может пересмотреть правила финансового Fair Play

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может пересмотреть регламент финансового Fair Play, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Правила, не позволяющие участникам еврокубков накапливать долги, были установлены в 2011 году. С 2015-го нельзя иметь разницу между расходами и доходами более 30 миллионов евро.

ПО данным издания, УЕФА организовал две комиссии с тем, чтобы рассмотреть возможность минимизировать потери футбольных клубов из-за того, что пандемия коронавируса прервала сезон.

В данный момент трудно представить полные масштабы финансового кризиса, который ждет европейский футбол. Скорее всего, многим клубам будет трудно выполнить условия нынешнего регламента.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса футбольные турниры были приостановлены практически по всему континенту. На данный момент в Европе продолжают играть футбол лишь в чемпионате Белоруссии. 0