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    «Бавария» готова предложить Зане пятилетний контракт

    Футбол Трансферы Футбол Германии Бавария
    «Бавария» по-прежнему намерена приобрести по окончании сезона полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.

    Лерой Зане
    Лерой Зане

    По данным Sport Bild, мюнхенцы готовы заключить с 24-летним немцем 5-летнее соглашение, и сам игрок не прочь перебраться на «Альянц-Арену».

    Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич обсуждал с представителями Зане возможный трансфер, но официально он может вести переговоры с агентами полузащитника только с 1 апреля.

    Также отмечается, что интерес к игроку сборной Германии проявляют и два других топ-клуба Европы.

    Чемпион Германии хотел подписать Зане еще прошлым летом, но переход так и не состоялся. Лерой пропустил почти весь нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок колена в августе. 0

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