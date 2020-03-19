«Бавария» готова предложить Зане пятилетний контракт

по-прежнему намерена приобрести по окончании сезона полузащитника

По данным Sport Bild, мюнхенцы готовы заключить с 24-летним немцем 5-летнее соглашение, и сам игрок не прочь перебраться на «Альянц-Арену».

Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич обсуждал с представителями Зане возможный трансфер, но официально он может вести переговоры с агентами полузащитника только с 1 апреля.

Также отмечается, что интерес к игроку сборной Германии проявляют и два других топ-клуба Европы.

Чемпион Германии хотел подписать Зане еще прошлым летом, но переход так и не состоялся. Лерой пропустил почти весь нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок колена в августе. 0