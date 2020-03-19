«Бавария» готова предложить Зане пятилетний контракт

Лерой Зане
globallookpress.com
По данным Sport Bild, мюнхенцы готовы заключить с 24-летним немцем 5-летнее соглашение, и сам игрок не прочь перебраться на «Альянц-Арену».
Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич обсуждал с представителями Зане возможный трансфер, но официально он может вести переговоры с агентами полузащитника только с 1 апреля.
Также отмечается, что интерес к игроку сборной Германии проявляют и два других топ-клуба Европы.
Чемпион Германии хотел подписать Зане еще прошлым летом, но переход так и не состоялся. Лерой пропустил почти весь нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок колена в августе. 0