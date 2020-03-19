Шотландский клуб вдвое урежет зарплаты игрокам из-за коронавируса

Шотландский футбольный клубпланирует сократить месячную зарплату игроков, тренеров и сотрудников на 50% из-за снижения доходов, вызванных приостановкой сезона из-за коронавируса.

По словам владелицы «сердец» Энн Бадж, клуб потеряет около одного миллиона евро из-за отмены матчей и срыва телетрансляций.

«Мы попросили всех штатных сотрудников, менеджеров, тренеров, игроков и вспомогательный персонал начиная с апреля принять 50-процентное сокращение их месячной зарплаты с некоторыми оговорками», — говорится в заявлении Бадж, размещенном на сайте клуба.

«Хартс» после 30 туров занимает последнее, 12-е место, в турнирной таблице чемпионата Шотландии. С 2005 по 2011 год клубом владел литовский бизнесмен российского происхождения Владимир Романов. 0