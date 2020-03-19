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    Чернов: Я к коронавирусу очень скептически отношусь

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    Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о текущей ситуации с коронавирусом в России.

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    «Форму поддерживаю, как и все — либо в тренажерном зале, либо дома делаю какие-то упражнения.

    Друг специально приехал на нашу игру 22 марта с "Ахматом", а получилось так, что ее отменили. Пришлось знакомить его с Самарой.

    Все и так соскучились по официальным играм после сборов, а тут снова такое.

    Пустые полки? Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что бумага туалетная их спасет? Народ сам делает так, чтобы был дефицит.

    А насчет вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России, или даже хотя бы в Москве, где на 12 млн человек меньше ста зараженных — это несерьезно.

    От ОРВИ больше умирает в день», — сказал Чернов Sport24. 0

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