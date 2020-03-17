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    Прядкин переизбран на пост главы РПЛ

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    Сергей Прядкин был переизбран президентом Российской Премьер-лиги.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    Как сообщает официальный сайт РПЛ, данное решение было принято в ходе заседания Общего собрания клубов. Прядкин был переизбран единогласно.

    Прядкин переизбран на пятилетний срок.

    «Я благодарен клубам Премьер-Лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта Лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря. Стадионы стали более комфортными и безопасными», — сказал функционер. 0

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