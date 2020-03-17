Прядкин переизбран на пост главы РПЛ

был переизбран президентом Российской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт РПЛ, данное решение было принято в ходе заседания Общего собрания клубов. Прядкин был переизбран единогласно.

Прядкин переизбран на пятилетний срок.

«Я благодарен клубам Премьер-Лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта Лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря. Стадионы стали более комфортными и безопасными», — сказал функционер. 0