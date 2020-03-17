КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евро-2020Евро-2021. УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на год
  • 17:31
    • УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020
  • 16:40
    • Товарищеские матчи сборной России в марте отменены
  • 16:24
    • Сборная России подтвердила перенос Евро-2020 на год
  • 21:10
    • Медведев: Перенос Евро-2020 может позволить доиграть чемпионаты
  • 20:16
    • Чешский этап Евротура перенесен на август
    Все новости спорта

    Медведев: Перенос Евро-2020 может позволить доиграть чемпионаты

    Футбол РПЛ Футбол России ЗенитКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    УЕФА объявило о переносе Евро-2020 на следующий год. Также была остановлена РПЛ. По этому поводу высказался генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

    Футболисты «Зенита»
    Футболисты «Зенита»

    «Все решения надо смотреть в контексте позиции УЕФА. А меры, которые сегодня приняли РФС и РПЛ, идут с ней в одном русле. Они выражают солидарность с решением европейских организаций. В первую очередь все отталкиваются от того, что на первом месте идёт здоровье людей: игроков, зрителей, тренеров и всех сотрудников клубов. Перенос Евро-2020 позволяет надеяться на то, что национальные чемпионаты, Лига Европы и Лига чемпионов будут доиграны.

  • УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020
  • Читайте по теме

    • Клубы пока приостановили чемпионат до 10 апреля в соответствии с мерами, принятыми Министерством спорта Российской Федерации, властями Москвы и Санкт-Петербурга. Если нашим надеждам суждено сбыться, при активной весне вирус будет распространяться гораздо медленнее. Надеемся, борьба с вирусом, которую предпринимают не только в России, но и в Европе, принесёт плоды. Посмотрите на Китай: их жёсткие меры уже дают эти самые плоды. Экспонента превратилась в прямую линию», — приводит слова Медведева «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударная восьмиминутка. «Локо» вырвался на второе место в РПЛ
  • Вчера в 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Сидней» — «Веллингтон Феникс»
  • 1.95
  • Завтра в 11:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гезтепе» прервет серию без побед?
  • «Гезтепе» — «Ризеспор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Выйдет ли «Урал» в полуфинал Кубка России?
  • Экспресс дня 18 марта. Прогноз и ставки
  • 5.40
    •
  • «Веллингтон Феникс» устоит в Сиднее?
  • «Сидней» — «Веллингтон Феникс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Замок на воротах стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене Футбол Когда закончится эпидемия коронавируса?В чем опасность коронавируса, когда и как человечество выработает иммунитет и когда ждать вакцину? 03:250
  • 18:31
    • Черчесов: Здоровье болельщиков важнее, чем Евро-2020
  • 16:58
    • Кубок Америки перенесен на 2021 год — СМИ
  • 15:43
    • Норвежская футбольная ассоциация сообщила о переносе Евро-2020
    Холанда можно купить из «Зальцбурга» Игры Лучшие вундеркинды Football Manager 2020С этой подборкой будет проще усилить состав своего клуба на перспективу в популярном футбольном симуляторе Football Manager 2020 Вчера в 23:410
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Урал» в полуфинал Кубка России?
  • 5.40
    •
  • 21:40
    • Гильерме: Пока без футбола, но скоро вернемся.
  • 21:35
    • Тедеско хочет видеть в «Спартаке» двух игроков «Крыльев»
  • 21:20
    • «Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелем
    Иван Перишич Футбол Трансферный дайджест. 10-16 мартаОстанется ли вице-чемпион мира в Бундеслиге, усилится ли «Бавария» бразильским защитником, переберется ли голкипер «Милана» в Париж и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:170
  • 15:07
    • РФС официально объявил об остановке футбольных турниров
  • 13:31
    • Все футбольные, хоккейные и баскетбольные турниры в России остановлены до 10 апреля
  • 13:14
    • Прядкин переизбран на пост главы РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Прогноз на матч Сидней — Веллингтон Феникс
  • Футбол
  • Завтра в 11:45
    •  5.40
  • Экспресс дня 18 марта
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие