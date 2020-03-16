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    «Милан» нашел два варианта для замены Доннаруммы

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    «Милан» рассматривает возможность подписания вратарей Алекса Мерета и Сальваторе Сиригу, если Джанлуиджи Доннарумма уйдет в другой клуб по завершению этого сезона, сообщает Football Italia.

    Сальваторе Сиригу
    Сальваторе Сиригу

    Нынешний контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает следующем летом и пока не известно, останется ли он в родном клубе. Агент игрока Мино Райола скептически относится к проекту «Милана» и владельцам клуба Elliott Management.

    Мерет перебрался в «Наполи» из «Удинезе» летом 2018 года. По утверждению Football Italia, он обошелся неаполитанцам в 35 млн евро, однако сейчас исполняет лишь роль резервиста Давида Оспины.

    Сиригу находится на хорошем счету в «Торино», за который играет с 2017 года, однако предполагается, что он хотел бы еще раз попробовать себя в клубе побольше. 0

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