«Милан» нашел два варианта для замены Доннаруммы

рассматривает возможность подписания вратарей, еслиуйдет в другой клуб по завершению этого сезона, сообщает Football Italia.

Нынешний контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает следующем летом и пока не известно, останется ли он в родном клубе. Агент игрока Мино Райола скептически относится к проекту «Милана» и владельцам клуба Elliott Management.

Мерет перебрался в «Наполи» из «Удинезе» летом 2018 года. По утверждению Football Italia, он обошелся неаполитанцам в 35 млн евро, однако сейчас исполняет лишь роль резервиста Давида Оспины.

Сиригу находится на хорошем счету в «Торино», за который играет с 2017 года, однако предполагается, что он хотел бы еще раз попробовать себя в клубе побольше. 0