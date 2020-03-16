Аршавин: «Ростову» не хватает духа победителя

Бывший игрок сборной Россиипрокомментировал победунад(3:1) в 22-м туре РПЛ.

«Я ожидал более близкой борьбы между командами. "Локомотив" уверенно победил, и вот это неожиданно. Ожидал ли я, что "Локомотив" мог победить? Да.

Мне кажется, "Ростову" не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда всё равно молодая. Если бы на месте "Ростова" в матче с ЦСКА (3:2) был "Зенит" или тот же "Локомотив", то эти команды уверенно бы довели дело до победы. У "Ростова" нет солидности и духа победителя», — заявил Аршавин в интервью на Матч ТВ.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» поднялся на второе место (41 очко), «Ростов» идет четвертым (38 очков). 0